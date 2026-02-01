Portes ouvertes à la Maison des Cultures Numériques Maison des Cultures Numériques – Forbach

Portes ouvertes à la Maison des Cultures Numériques

Maison des Cultures Numériques – 23 rue de Remsing Forbach Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

La Maison des Cultures Numériques est un espace ouvert à tous, dédié à la découverte et à la pratique des cultures numériques. Rencontrez les intervenants, testez les différents ateliers, découvrez les projets à venir. A l’occasion de cette journée portes ouvertes, venez rencontrer notre équipe et nos intervenants, visiter le lieu et découvrir les ateliers qui débuteront pendant les vacances de février. Au programme Création graphique, impression 3D, Arts numériques…Tout public

Maison des Cultures Numériques – 23 rue de Remsing Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 7 43 36 92 59 contact@mcn-forbach.com

English :

The Maison des Cultures Numériques is a space open to all, dedicated to the discovery and practice of digital cultures. Meet the staff, try out the various workshops and find out about upcoming projects. Come and meet our team, visit the site and discover the workshops that will be starting during the February vacations. On the program: graphic design, 3D printing, digital arts…

