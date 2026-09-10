UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoux

Portes ouvertes à la Maison des Vins, La Maison des Vins de Limoux, Limoux

samedi 19 septembre 2026 · La Maison des Vins de Limoux · Limoux

Portes ouvertes à la Maison des Vins, La Maison des Vins de Limoux, Limoux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Maison des Vins de Limoux
Adresse
11A allée des Marronniers 11300 Limoux
Ville
11300 Limoux
Département
Aude
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Portes ouvertes à la Maison des Vins 19 et 20 septembre La Maison des Vins de Limoux Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Portes ouvertes de la Maison des Vins.
Profitez d’une visite libre des lieux et découvrez une exposition d’outils anciens témoignant de l’histoire et des savoir-faire liés à la viticulture.

La Maison des Vins de Limoux 11A allée des Marronniers 11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 http://www.maisondesvinsdelimoux.com Installée dans une demeure historique du centre de Limoux, la Maison des Vins vous invite à découvrir les appellations d’origine protégée (A.O.P.) de Limoux à travers un espace de 200 m² dédié à l’univers viticole du territoire.

Ce parcours de découverte met en lumière l’histoire, les savoir-faire et la richesse des vins qui font la renommée de Limoux, au cœur d’un lieu patrimonial chargé de caractère. Situé en centre-ville, le site bénéficie de la proximité immédiate de parkings et d’arrêts de bus, facilitant l’accès des visiteurs.
Portes Ouvertes de La Maison des VIns, visite libre, exposition d’outils anciens

©verri

À voir aussi à Limoux (Aude)