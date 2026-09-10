Portes ouvertes à la Maison des Vins, La Maison des Vins de Limoux, Limoux

Informations pratiques

Portes ouvertes à la Maison des Vins 19 et 20 septembre La Maison des Vins de Limoux Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Portes ouvertes de la Maison des Vins.

Profitez d’une visite libre des lieux et découvrez une exposition d’outils anciens témoignant de l’histoire et des savoir-faire liés à la viticulture.

La Maison des Vins de Limoux 11A allée des Marronniers 11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 http://www.maisondesvinsdelimoux.com Installée dans une demeure historique du centre de Limoux, la Maison des Vins vous invite à découvrir les appellations d’origine protégée (A.O.P.) de Limoux à travers un espace de 200 m² dédié à l’univers viticole du territoire.

Ce parcours de découverte met en lumière l’histoire, les savoir-faire et la richesse des vins qui font la renommée de Limoux, au cœur d’un lieu patrimonial chargé de caractère. Situé en centre-ville, le site bénéficie de la proximité immédiate de parkings et d’arrêts de bus, facilitant l’accès des visiteurs.

Portes Ouvertes de La Maison des VIns, visite libre, exposition d’outils anciens

©verri