Portes Ouvertes à la Maison du Lougre de l’Odet Maison du Lougre de l’Odet Quimper

Portes Ouvertes à la Maison du Lougre de l’Odet 20 et 21 septembre Maison du Lougre de l’Odet Finistère

Accueil et médiation par l’association du Lougre de l’Odet.

Rdv. Maison du Lougre – 42 allée de Locmaria

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison du Lougre de l’Odet – Portes Ouvertes

Samedi et Dimanche / 10h-18h

Pour revivre l’histoire maritime de Quimper, prenez la direction de la Maison du Lougre de l’Odet. Vous y découvrirez un étonnant diorama retraçant l’histoire et la vie du port de Quimper, accompagné de photos anciennes illustrant la construction et la mise à l’eau du Corentin dans les « cabanes » du dernier chantier naval de la ville.

Maison du Lougre de l’Odet 42 Allée de Locmaria, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298532000 https://www.lougredelodet.bzh https://www.facebook.com/corentinlelougredelodet;https://www.instagram.com/lelougre.corentin/?hl=fr Siège social de l’Association du Lougre de l’Odet qui gère le voilier trois-mâts Corentin.

Le bateau a été construit sur les allées de Locmaria et mis à l’eau à Quimper, sur l’Odet le 29 juin 1991.

Nos locaux conservent un incroyable diorama du port de Quimper dans les années 1930 : c’est-à-dire une représentation fidèle du port de commerce quimpérois, sur 12 mètres de long, à l’échelle 1/87ème. Véritable témoignage de l’activité portuaire d’autrefois, les maquettistes passionnés de notre association seront là pour vous faire découvrir cette œuvre exceptionnelle. Parking sur place

