Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Thiviers

Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert

Chateau de la Filolie Thiviers Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-05-20

2026-01-31 2026-02-25 2026-03-14 2026-04-25 2026-05-20

Infos et renseignements sur nos formations (classes d’orientation 4ème et 3ème ; CAPA, BAC PRO, BPJEPS, Titre Professionnel AE, Brevet Professionnel dans les métiers de l’agriculture et du cheval), visite des locaux et installations.

Chateau de la Filolie Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 15 22

English : Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert

Presentation of the 4th, 3rd Bac Pro, BPJEPS CQP sandwich courses by the teaching staff.

Visit of the establishment and the facilities

