Portes Ouvertes à la Maison Mercier

11 Chemin de Montifault Baugy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Trois jours gourmands au cœur de la Biscuiterie & Chocolaterie Mercier à Baugy pour découvrir les coulisses et savourer leurs spécialités.

La Biscuiterie & Chocolaterie Maison Mercier ouvre ses portes les 27, 28 et 29 mars à Baugy. Durant ces trois journées exceptionnelles, plongez dans l’univers artisanal d’une maison et découvrez les secrets de fabrication de ses chocolats et biscuits.

Au programme visites, dégustations, animations et jeux concours, avec la possibilité d’acheter chocolats et biscuits au kilo. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer ! .

11 Chemin de Montifault Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 16 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three gourmet days at the heart of Biscuiterie & Chocolaterie Mercier in Baugy, where you can go behind the scenes and taste their specialities.

L’événement Portes Ouvertes à la Maison Mercier Baugy a été mis à jour le 2026-02-28 par OT BOURGES