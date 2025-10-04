Portes ouvertes à la Médiathèque Ducarin Médiathèque De Comines Comines
Portes ouvertes à la Médiathèque Ducarin Médiathèque De Comines Comines samedi 4 octobre 2025.
Portes ouvertes à la Médiathèque Ducarin Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque De Comines Nord
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Venez découvrir la journée portes ouvertes à la Médiathèque Ducarin
– Visite libre des espaces
– Exposition des ateliers d’Arts Plastiques
– Audition avec l’école de musique (Flute, Trompette, Trombonne)
– Jeux d’estaminets
Médiathèque De Comines 34 Rue De quesnoy 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France 0320121710 http://www.ville-comines.fr
Venez découvrir la journée portes ouvertes à la Médiathèque Ducarin
ministère de la culture