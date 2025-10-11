Portes ouvertes à la miellerie de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11

Après une première édition ayant accueilli une centaine de visiteurs, la miellerie de L’Abeille Cool à Château-Gontier ouvrira à nouveau ses portes au public le week-end des 11 et 12 octobre 2025. Une sortie pour toute la famille.

Installé en 2023 avec sa famille, l’apiculteur Nicolas GABILLON vient de terminer sa troisième saison. Cette année, les abeilles ont donné du miel en abondance. Fort de ce succès, nous renouvelons nos portes ouvertes dont la première édition inaugurale avait accueilli une centaine de visiteurs. Nous sommes situés à proximité du Pont Perdreau, le premier rond-point à l’entrée de Château-Gontier quand on arrive de Laval .

Au programme Visite de la miellerie et du laboratoire d’extraction du miel suivi d’une dégustation. Les visiteurs pourront aussi apercevoir le rucher principal où les abeilles vont passer l’hiver. Avec la ruche pédagogique qu’il utilise pour faire des animations dans les écoles, l’apiculteur expliquera aux visiteurs comment les abeilles fabriquent le miel, la récolte, puis le processus d’extraction et enfin la mise en pots.

Dégustation de miels de Château-Gontier

L’Abeille Cool s’occupe d’environ 200 ruches disposées dans les alentours de Château-Gontier, notamment à Ménil, Saint-Fort, Fromentières, La Roche-Neuville et Saint-Germain de L’Hommel. Ce terroir de bocage permet aux abeilles de butiner deux types de miel très différents. Le miel de printemps est doux et floral, avec une texture crémeuse qui rappelle les glaces à l’italienne. Le miel d’été offre plutôt des arômes puissants qui régalent les amateurs.

Pression massive des frelons asiatiques

La nature a été généreuse au printemps, mais pas uniquement avec les abeilles Les frelons asiatiques en ont aussi beaucoup profité. C’est le revers de la médaille des années à miel , se désole Nicolas. En conséquence, on observe une prédation inédite par son intensité. Les frelons se positionnent en vol stationnaire devant les ruches, tels des drones, et attrapent au vol les butineuses afin de les dévorer.

Malgré un piégeage intensif au printemps et encore aujourd’hui, malgré des regroupements de ruches et une régulation intensive à la raquette, la pression exercée pas les frelons et exceptionnelle et de nombreuses ruches vont disparaître. L’apiculteur invite à signaler tous les nids qui seront aperçus afin qu’ils soient détruits.

Miels locaux vendus en grandes surfaces

La vente sur les marchés ne suffit pas pour absorber les charges financières générées par l’activité apicole. Les consommateurs aiment trouver de véritables miels locaux en grandes surfaces et réciproquement les apiculteurs ont besoin de ces débouchés commerciaux pour pouvoir se rémunérer. Pour ma part, j’ai la chance d’avoir de nombreuses enseignes sur Château-Gontier et Laval qui me font confiance .

Pré-inscriptions fortement recommandées

L’Abeille cool est une miellerie à taille humaine où l’apiculteur travaille seul. Les locaux ne permettent pas d’accueillir de grands groupes et le parking est petit. Il est donc fortement recommandé de s’inscrire au préalable par SMS ou en laissant un message vocal au 06 81 21 89 81 en précisant le jour et le moment où on prévoit de faire la visite.

PORTES OUVERTES à la miellerie de L’Abeille Cool

Lieu = Le Petit Moulin, Château-Gontier-sur-Mayenne

Samedi 11 et Dimanche 12 Octobre 2025 de 10H à 17H

Entrée gratuite. Tout public. Attention accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Réservations fortement conseillées par SMS ou message vocal au 06 81 21 89 81 .

Le Moulin Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 21 89 81

English :

After a first edition that welcomed around a hundred visitors, the L?Abeille Cool honey factory in Château-Gontier will open its doors to the public again on the weekend of October 11 and 12, 2025. An outing for the whole family.

German :

Nach einer ersten Veranstaltung mit rund 100 Besuchern wird die Honigfabrik L?Abeille Cool in Château-Gontier am Wochenende des 11. und 12. Oktober 2025 erneut ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Ein Ausflug für die ganze Familie.

Italiano :

Dopo una prima edizione che ha accolto un centinaio di visitatori, la fabbrica di miele L’Abeille Cool di Château-Gontier aprirà nuovamente le porte al pubblico nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre 2025. Una gita per tutta la famiglia.

Espanol :

Tras una primera edición que acogió a un centenar de visitantes, la fábrica de miel L’Abeille Cool de Château-Gontier volverá a abrir sus puertas al público el fin de semana del 11 y 12 de octubre de 2025. Una excursión para toda la familia.

