Informations pratiques

Plaine

Portes ouvertes à la Mini Ferme

100 Chemin du Housseron Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’une journée portes-ouvertes à la mini ferme du Heydé ! Une journée conviviale avec présentation des animaux et nourrissage, construction d’une mangeoire à oiseaux, décoration de la mangeoire, jeux, nourrissages et jeux libres tout l’après-midi : sentier pieds nus, jeux en bois, balançoire et agrès… Tartes flambées et petite buvette. .

100 Chemin du Housseron Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 29 55 55

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English :

L’événement Portes ouvertes à la Mini Ferme Plaine a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche