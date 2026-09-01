Portes ouvertes à la Mini Ferme Plaine
samedi 19 septembre 2026 · Plaine
Informations pratiques
Plaine
Portes ouvertes à la Mini Ferme
100 Chemin du Housseron Plaine Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une journée portes-ouvertes à la mini ferme du Heydé ! Une journée conviviale avec présentation des animaux et nourrissage, construction d’une mangeoire à oiseaux, décoration de la mangeoire, jeux, nourrissages et jeux libres tout l’après-midi : sentier pieds nus, jeux en bois, balançoire et agrès… Tartes flambées et petite buvette. .
100 Chemin du Housseron Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 29 55 55
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English :
L’événement Portes ouvertes à la Mini Ferme Plaine a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche