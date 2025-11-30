Portes ouvertes à La Mouleyre La Mouleyre Sainte-Croix-du-Mont

Portes ouvertes à La Mouleyre

Nous sommes heureux de vous inviter à la journée Portes ouvertes le dimanche 30 novembre 2025, de 10 h à 20 h à La Mouleyre à Sainte-Croix-du-Mont.

La dégustation des différents millésimes sera accompagnée de mises en bouche.

Dans la tradition des Portes ouvertes de la Mouleyre, nous avons le plaisir d’accueillir cette année

– La céramiste Cécile Latappy, qui enseigne et crée à Toulouse avec ses créations en grés noir ou émaillé.

Carabille, crée par Valérie et Philippe Guillaume, avec leurs confitures, coulis, pâtes de fruits et sorbets confectionnés dans leur laboratoire de Sainte-Croix du Mont à partir de fruits de saison. .

