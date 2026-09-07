Portes ouvertes à la Paillole, La Paillole, Septfonds

Informations pratiques

Portes ouvertes à la Paillole Dimanche 20 septembre, 10h00 La Paillole Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association La Paillole de Septfonds vous ouvre les portes de son atelier vivant et vous invite à découvrir les différentes étapes de fabrication du chapeau de paille, telles qu’elles étaient pratiquées au XIXe siècle.

Dans une ambiance d’époque, des bénévoles en costume font revivre ce savoir-faire traditionnel à l’aide de machines anciennes. Une immersion au cœur de l’histoire chapelière de Septfonds et de ses gestes artisanaux.

La Paillole 16 rue de Strasbourg 82240 Septfonds Septfonds 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 23 78 56 96 L’association « la Paillole de Septfonds », dans son atelier vivant, met en scène les différentes étapes de la fabrication du chapeau de paille comme dans les années 1800, avec des bénévoles en tenue d’époque et des machines anciennes.

L’association « la Paillole de Septfonds », dans son atelier vivant, met en scène les différentes étapes de la fabrication du chapeau de paille comme dans les années 1800, avec des bénévoles en tenue…

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