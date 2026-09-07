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Portes ouvertes à la Paillole, La Paillole, Septfonds

dimanche 20 septembre 2026 · La Paillole · Septfonds

Portes ouvertes à la Paillole, La Paillole, Septfonds

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Paillole
Adresse
16 rue de Strasbourg 82240 Septfonds
Ville
82240 Septfonds
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Portes ouvertes à la Paillole Dimanche 20 septembre, 10h00 La Paillole Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association La Paillole de Septfonds vous ouvre les portes de son atelier vivant et vous invite à découvrir les différentes étapes de fabrication du chapeau de paille, telles qu’elles étaient pratiquées au XIXe siècle.
Dans une ambiance d’époque, des bénévoles en costume font revivre ce savoir-faire traditionnel à l’aide de machines anciennes. Une immersion au cœur de l’histoire chapelière de Septfonds et de ses gestes artisanaux.

La Paillole 16 rue de Strasbourg 82240 Septfonds Septfonds 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 23 78 56 96 L’association « la Paillole de Septfonds », dans son atelier vivant, met en scène les différentes étapes de la fabrication du chapeau de paille comme dans les années 1800, avec des bénévoles en tenue d’époque et des machines anciennes.
L’association « la Paillole de Septfonds », dans son atelier vivant, met en scène les différentes étapes de la fabrication du chapeau de paille comme dans les années 1800, avec des bénévoles en tenue…

©OTQC

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