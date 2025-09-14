Portes Ouvertes à la Pépinière Arbr’Envie Lieu-dit La Ferranderie Châteaubourg
Portes Ouvertes à la Pépinière Arbr’Envie Lieu-dit La Ferranderie Châteaubourg dimanche 14 septembre 2025.
Portes Ouvertes à la Pépinière Arbr’Envie
Lieu-dit La Ferranderie La ferme Arbr’Envie Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-14 11:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Portes Ouvertes le dimanche 14 septembre 2025 de la pépinière Arbr’Envie à Châteaubourg.
Rejoignez-les pour une journée remplie de découvertes, de divertissements et d’achats gourmands. Au programme
– 11h et 15h30 Visite des ateliers pépinière et semences paysannes
– 11h Conférence sur les plantes mellifères (1h)
– 11h Visite de ferme (1h)
– 14h Table ronde sur le jardin nourricier (1h30)
– 15h30 Visite de ferme (1h)
– 15h30 Atelier « produits tes semences »
Toute la journée Marché de producteurices et créateurices locaux, stand expertise conseil jardin fruitier, espace détente…
Buvette, goûter et restauration sur place.
Entrée gratuite et tout public. .
Lieu-dit La Ferranderie La ferme Arbr’Envie Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne
