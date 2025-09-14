Portes Ouvertes à la Pépinière Arbr’Envie Lieu-dit La Ferranderie Châteaubourg

Lieu-dit La Ferranderie La ferme Arbr'Envie Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Portes Ouvertes le dimanche 14 septembre 2025 de la pépinière Arbr’Envie à Châteaubourg.

Rejoignez-les pour une journée remplie de découvertes, de divertissements et d’achats gourmands. Au programme

– 11h et 15h30 Visite des ateliers pépinière et semences paysannes

– 11h Conférence sur les plantes mellifères (1h)

– 11h Visite de ferme (1h)

– 14h Table ronde sur le jardin nourricier (1h30)

– 15h30 Visite de ferme (1h)

– 15h30 Atelier « produits tes semences »

Toute la journée Marché de producteurices et créateurices locaux, stand expertise conseil jardin fruitier, espace détente…

Buvette, goûter et restauration sur place.

Entrée gratuite et tout public. .

Lieu-dit La Ferranderie La ferme Arbr’Envie Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Portes Ouvertes à la Pépinière Arbr’Envie Châteaubourg a été mis à jour le 2025-08-29 par OT VITRE