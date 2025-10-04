PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE Les Rameaux Fruitiers Dornecy
PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE Les Rameaux Fruitiers Dornecy samedi 4 octobre 2025.
PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE
Les Rameaux Fruitiers 3 Route de Lormes Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Réservez vos arbres fruitiers et petits fruits pour cet hiver. Profitez de nos conseils pour vos projets de plantation. Visite organisées de la pépinière à 11h et à 15h. Entrée libre .
Les Rameaux Fruitiers 3 Route de Lormes Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 39 13 80
English : PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE
German : PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE
Italiano :
Espanol :
L’événement PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE Dornecy a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Clamecy Haut Nivernais