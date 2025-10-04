PORTES-OUVERTES A LA PEPINIERE Les Rameaux Fruitiers Dornecy

Les Rameaux Fruitiers 3 Route de Lormes Dornecy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Réservez vos arbres fruitiers et petits fruits pour cet hiver. Profitez de nos conseils pour vos projets de plantation. Visite organisées de la pépinière à 11h et à 15h. Entrée libre .

Les Rameaux Fruitiers 3 Route de Lormes Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 39 13 80

