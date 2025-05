Portes ouvertes à La Petite Merveille – La Petite Merveille Sainte-Sigolène, 17 mai 2025 07:00, Sainte-Sigolène.

Haute-Loire

Portes ouvertes à La Petite Merveille La Petite Merveille La Guide Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

La Petite Merveille ouvre ses portes découvrez les secrets de fabrication de leurs liqueurs médaillées en 2024 et en 2025 !

.

La Petite Merveille La Guide

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 69 68 81

English :

La Petite Merveille opens its doors: discover the secrets behind the production of their medal-winning liqueurs in 2024 and 2025!

German :

La Petite Merveille öffnet seine Türen: Entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung ihrer mit Medaillen ausgezeichneten Liköre in den Jahren 2024 und 2025!

Italiano :

La Petite Merveille apre le sue porte: scoprite i segreti della produzione dei suoi liquori vincitori di medaglie nel 2024 e nel 2025!

Espanol :

La Petite Merveille abre sus puertas: ¡descubra los secretos de la elaboración de sus licores galardonados con medallas en 2024 y 2025!

L’événement Portes ouvertes à La Petite Merveille Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron