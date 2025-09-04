Portes ouvertes à la piscine Catherine-Lagatu (10e) Piscine Catherine Lagatu PARIS
Jeudi 4 septembre, on célèbre la rentrée avec une soirée portes ouvertes ! Des activités sportives gratuites seront proposées pour petits et grands.
Programme
- Séance de natation sport santé pour enfants, ado et adultes de 17h30 à 18h.
- Nnatation avec palmes pour adultes de 18h30 à 19h.
- Gymnastique aquatique pour adultes de 19h30 à 20h.
- Séance de perfectionnement en natation pour adultes de 20h30 à 21h.
En parallèle de ces activités, des visites guidées des coulisses de la piscine sont également prévues. Les visites se feront toutes les 30 minutes !
Le jeudi 04 septembre 2025
de 17h30 à 21h30
payant
Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites.
Tout public.
Piscine Catherine Lagatu 155 avenue Parmentier 75010 PARIS