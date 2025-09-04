Portes ouvertes à la piscine Catherine-Lagatu (10e) Piscine Catherine Lagatu PARIS

Jeudi 4 septembre, on célèbre la rentrée avec une soirée portes ouvertes ! Des activités sportives gratuites seront proposées pour petits et grands.

Programme

Séance de natation sport santé pour enfants, ado et adultes de 17h30 à 18h.

Nnatation avec palmes pour adultes de 18h30 à 19h.

Gymnastique aquatique pour adultes de 19h30 à 20h.

Séance de perfectionnement en natation pour adultes de 20h30 à 21h.

En parallèle de ces activités, des visites guidées des coulisses de la piscine sont également prévues. Les visites se feront toutes les 30 minutes !

Portes ouvertes Catherine Lagatu. ; Crédits : Mairie du 10e.

Le jeudi 04 septembre 2025

de 17h30 à 21h30

payant

Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites.

Tout public.

Piscine Catherine Lagatu 155 avenue Parmentier 75010 PARIS