Portes ouvertes à la piscine Drigny (9e) Piscine Georges Drigny PARIS

Programme

Initiation à la natation

14h30 – de 6 à 7 ans

15h30 – de 8 à 9 ans

16h30 – à partir de 10 ans.

Le 13 septembre, la piscine Drigny (9e) ouvre ses portes et propose des initiations gratuites !

Le samedi 13 septembre 2025

de 14h30 à 17h00

payant

Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites.

Tout public.

Piscine Georges Drigny 18, rue Bochart de Saron 75009 PARIS