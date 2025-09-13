Portes ouvertes à la piscine Drigny (9e) Piscine Georges Drigny PARIS
Programme
Initiation à la natation
14h30 – de 6 à 7 ans
15h30 – de 8 à 9 ans
16h30 – à partir de 10 ans.
Le 13 septembre, la piscine Drigny (9e) ouvre ses portes et propose des initiations gratuites !
Le samedi 13 septembre 2025
de 14h30 à 17h00
payant
Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites.
Tout public.
Piscine Georges Drigny 18, rue Bochart de Saron 75009 PARIS