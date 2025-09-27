Portes ouvertes à la Renardière Aubure
Portes ouvertes à la Renardière Aubure samedi 27 septembre 2025.
Portes ouvertes à la Renardière
5 chemin de la Renardière Aubure Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Le Centre La Renardière vous accueille à Aubure pour ses portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 27 septembre.
Au programme des conférences, des animations gratuites avec pratique du tir à l’arc, balade à poney, maquillage, laser-run….
Petite restauration sur place. .
5 chemin de la Renardière Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 10 10 contact@pepalsace.fr
