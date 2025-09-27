Portes ouvertes à la Renardière Aubure

Portes ouvertes à la Renardière Aubure samedi 27 septembre 2025.

Portes ouvertes à la Renardière

5 chemin de la Renardière Aubure Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le Centre La Renardière vous accueille à Aubure pour ses portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 27 septembre.

Au programme des conférences, des animations gratuites avec pratique du tir à l’arc, balade à poney, maquillage, laser-run….

Petite restauration sur place. .

5 chemin de la Renardière Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 10 10 contact@pepalsace.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes à la Renardière Aubure a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr