Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Bourgneuf-en-Retz · Villeneuve-en-Retz
Informations pratiques
Villeneuve-en-Retz
Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel
Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Savonnerie de Marcel vous ouvre ses portes
Entrez dans les coulisses de la Savonnerie de Marcel !
Venez découvrir le savoir-faire du maître artisan savonnier et la fabrication du doux savon selon la méthode ancestrale de la saponificati
Au programme :
Explication notre procédé de fabrication
Découvrez tous les ingrédients naturels et locaux pour notre fabrication
Transformation de la pâte à savon sous vos yeux
Découverte de la découpe et des différentes étapes de fabrication
Échanges avec l’équipe autour du métier et du savoir-faire d’un savonnier
Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz
Pratique :
Réservation obligatoire par mail ou par téléphone
Petit groupe de 15 personnes maximum
à partir de 8 ans
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 55 32 45 02 contact@lasavonneriedemarcel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the European Heritage Days, La Savonnerie de Marcel opens its doors to you
Take a behind-the-scenes look at Marcel’s soap factory!
Come and discover the know-how of the master soap-maker and how sweet soap is made using the ancestral method of saponification
L’événement Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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