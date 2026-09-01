Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Villeneuve-en-Retz

Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Savonnerie de Marcel vous ouvre ses portes

Entrez dans les coulisses de la Savonnerie de Marcel !

Venez découvrir le savoir-faire du maître artisan savonnier et la fabrication du doux savon selon la méthode ancestrale de la saponificati

Au programme :

Explication notre procédé de fabrication

Découvrez tous les ingrédients naturels et locaux pour notre fabrication

Transformation de la pâte à savon sous vos yeux

Découverte de la découpe et des différentes étapes de fabrication

Échanges avec l’équipe autour du métier et du savoir-faire d’un savonnier

Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz



Pratique :

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone

Petit groupe de 15 personnes maximum

à partir de 8 ans

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 55 32 45 02 contact@lasavonneriedemarcel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, La Savonnerie de Marcel opens its doors to you

Take a behind-the-scenes look at Marcel’s soap factory!

Come and discover the know-how of the master soap-maker and how sweet soap is made using the ancestral method of saponification

L’événement Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic