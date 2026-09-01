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AGENDA · Villeneuve-en-Retz

Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

samedi 19 septembre 2026 · Bourgneuf-en-Retz · Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Bourgneuf-en-Retz
Adresse
1 bis rue de la Taillée
Ville
44580 Villeneuve-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Villeneuve-en-Retz

Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Savonnerie de Marcel vous ouvre ses portes

Entrez dans les coulisses de la Savonnerie de Marcel !

Venez découvrir le savoir-faire du maître artisan savonnier et la fabrication du doux savon selon la méthode ancestrale de la saponificati
 Au programme : 

Explication notre procédé de fabrication
Découvrez tous les ingrédients naturels et locaux pour notre fabrication
Transformation de la pâte à savon sous vos yeux
Découverte de la découpe et des différentes étapes de fabrication
Échanges avec l’équipe autour du métier et du savoir-faire d’un savonnier

 

Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz
 
 Pratique : 

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone
Petit groupe de 15 personnes maximum
à partir de 8 ans

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz   .

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 55 32 45 02  contact@lasavonneriedemarcel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, La Savonnerie de Marcel opens its doors to you

Take a behind-the-scenes look at Marcel’s soap factory!

Come and discover the know-how of the master soap-maker and how sweet soap is made using the ancestral method of saponification

L’événement Portes ouvertes à la Savonnerie de Marcel Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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