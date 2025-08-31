Portes ouvertes à la SHUC Centre équestre de Caen SHUC Saint-Contest

Portes ouvertes à la SHUC Centre équestre de Caen SHUC Saint-Contest dimanche 31 août 2025.

Portes ouvertes à la SHUC Centre équestre de Caen

SHUC 19 rue de la Folie Saint-Contest Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 14:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez découvrir la SHUC et partager une après-midi conviviale en famille ou entre amis.

Au programme baptêmes poney, ateliers voltige, maniabilité, démonstrations.

Venez découvrir la SHUC et partager une après-midi conviviale en famille ou entre amis.

Au programme baptêmes poney, ateliers voltige, maniabilité, démonstrations.

Vous pourrez également vous renseigner sur le club et les inscriptions pour la rentrée.

Buvette sucrée sur place. .

SHUC 19 rue de la Folie Saint-Contest 14280 Calvados Normandie +33 2 31 44 59 68 contact@shuc-centreequestrecaen.fr

English : Portes ouvertes à la SHUC Centre équestre de Caen

Come and discover the SHUC and share a convivial afternoon with family and friends.

On the program: pony baptisms, acrobatics and handling workshops, demonstrations.

German : Portes ouvertes à la SHUC Centre équestre de Caen

Entdecken Sie den SHUC und verbringen Sie einen geselligen Nachmittag mit der Familie oder mit Freunden.

Auf dem Programm stehen: Ponytaufen, Voltigier-Workshops, Manövrierfähigkeit, Vorführungen.

Italiano :

Venite a scoprire lo SHUC e a condividere un pomeriggio conviviale con la famiglia e gli amici.

In programma: passeggiate con i pony, laboratori di acrobazia aerea, manipolazione e dimostrazioni.

Espanol :

Venga a descubrir el SHUC y comparta una tarde de convivencia con su familia y amigos.

En el programa: paseos en poni, talleres de acrobacia aérea, manejo y demostraciones.

L’événement Portes ouvertes à la SHUC Centre équestre de Caen Saint-Contest a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer