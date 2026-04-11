Portes ouvertes à la SIJ Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor
Portes ouvertes à la SIJ Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor jeudi 16 avril 2026.
Lamballe-Armor
Portes ouvertes à la SIJ
Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 18:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Tu as entre 11 et 30 ans ? Tu cherches des infos sur tes projets, tes loisirs ou ton avenir ? La Structure Info Jeunes t’ouvre ses portes pour une après-midi 100% gratuite, conviviale et ludique !
Au programme, côté jardin
Grands jeux en bois (prêtés par la Ludothèque de Lamballe Terre & Mer)
Jeux de société et coloriage géant
Goûter offert
Scène ouverte musique, danse, K-POP, stand-up… (viens montrer ton talent !)
Des ateliers libres et accompagnés
Voyage et mobilité européenne avec Nele (volontaire du Corps Européen de Solidarité)
Découverte des métiers et orientation
Aide à l’écriture de CV
Échanges sur le thème Jeunesse citoyenne
Découverte des outils et dispositifs de la Structure Info Jeunes .
Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 87 90
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English :
L’événement Portes ouvertes à la SIJ Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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