Portes ouvertes à la SIJ Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Portes ouvertes à la SIJ

Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Tu as entre 11 et 30 ans ? Tu cherches des infos sur tes projets, tes loisirs ou ton avenir ? La Structure Info Jeunes t’ouvre ses portes pour une après-midi 100% gratuite, conviviale et ludique !

Au programme, côté jardin

Grands jeux en bois (prêtés par la Ludothèque de Lamballe Terre & Mer)

Jeux de société et coloriage géant

Goûter offert

Scène ouverte musique, danse, K-POP, stand-up… (viens montrer ton talent !)

Des ateliers libres et accompagnés

Voyage et mobilité européenne avec Nele (volontaire du Corps Européen de Solidarité)

Découverte des métiers et orientation

Aide à l’écriture de CV

Échanges sur le thème Jeunesse citoyenne

Découverte des outils et dispositifs de la Structure Info Jeunes .

Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 87 90

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English :

L’événement Portes ouvertes à la SIJ Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor