Portes ouvertes à la Société de Tir – Masevaux-Niederbruck 6 juillet 2025 10:00

Haut-Rhin

Portes ouvertes à la Société de Tir Rue Mont du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 12:00:00

2025-07-06

2025-08-24

La société de tir de Masevaux organise une journée portes ouvertes destinée à faire découvrir le tir sportif dans une ambiance conviviale et sécurisée. Pour un tarif symbolique de 5€, les participants bénéficieront de 5 cartouches, une cible et d’essais illimités sur les disciplines proposées (carabine 50m, pistolet 25m, tir laser, pistolet 10m). Buvette et pâtisseries sur place ainsi qu’un barbecue et frites pour le repas du midi. Les bénéfices de cette journée serviront à financer les futurs travaux de rénovation des locaux de la Société de Tir. Carte d’identité obligatoire, sur réservation par téléphone ou par mail. .

Rue Mont du Château

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 02 23 jeremylienhart@yahoo.fr

English :

The Société de tir de Masevaux is organizing an open day to discover shooting sports in a friendly atmosphere. For 5? 5 cartridges, one target and unlimited trials (50¿m rifle, 25¿m pistol, laser shooting, etc.). Refreshment bar, barbecue and pastries. Identity card required. Reservations by telephone. Proceeds for renovation of premises.

German :

Die Société de tir de Masevaux organisiert einen Tag der offenen Tür, um den Schießsport in einer freundlichen Atmosphäre zu entdecken. Für 5? 5 Patronen, ein Ziel und unbegrenztes Ausprobieren (Gewehr 50¿m, Pistole 25¿m, Laserschießen usw.). Getränke, Grill und Gebäck. Ein Personalausweis ist erforderlich. Nach telefonischer Anmeldung. Gewinn für die Renovierung der Räumlichkeiten.

Italiano :

Il club di tiro a segno di Masevaux organizza una giornata aperta per scoprire gli sport di tiro in un’atmosfera amichevole. Per 5? 5 munizioni, un bersaglio e prove illimitate (fucile 50m, pistola 25m, tiro laser, ecc.). Bar, barbecue e pasticcini. È richiesta la carta d’identità. Prenotazione telefonica obbligatoria. Il ricavato è destinato alla ristrutturazione dei locali.

Espanol :

El club de tiro de Masevaux organiza una jornada de puertas abiertas para descubrir los deportes de tiro en un ambiente agradable. Por 5? 5 cartuchos, una diana y pruebas ilimitadas (rifle 50 m, pistola 25 m, tiro láser, etc.). Bar, barbacoa y bollería. Documento de identidad obligatorio. Reserva por teléfono. La recaudación se destinará a la renovación de las instalaciones.

