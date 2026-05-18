Portes ouvertes à la SPA Plouhinec
Portes ouvertes à la SPA Plouhinec samedi 13 juin 2026.
Plouhinec
Portes ouvertes à la SPA
REFUGE SPA TROHONAN Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La SPA de Plouhinec organise ses portes ouvertes !
Venez découvrir le refuge et rencontrer son équipe dans une ambiance festive autour de nombreuses animations pour petits et grands.
Petite restauration et buvette sur place sur fond d’animation musicale.
Ambiance garantie ! .
REFUGE SPA TROHONAN Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 44 93
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English :
L’événement Portes ouvertes à la SPA Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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