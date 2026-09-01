Portes Ouvertes à La Tanière La Tanière Flagy

Informations pratiques

Flagy

Portes Ouvertes à La Tanière

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine – Tendances Clavier propose des portes ouvertes à La Tanière!

Traversez des siècles de musique et de facture instrumental pendant un mini-marathon musical : 8 instruments à clavier (pianos, piano-forte, clavicorde, harmonium, pianos jouet) redonnent vie aux compositions et à l’esthétique d’une grande variété de pays et d’époques.

Nous serons en petit comité pour profiter pleinement de la magie de ces mondes sonores : réservations obligatoires au 03 85 31 01 46 .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : Portes Ouvertes à La Tanière

L’événement Portes Ouvertes à La Tanière Flagy a été mis à jour le 2026-09-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II