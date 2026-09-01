Portes Ouvertes à La Tanière La Tanière Flagy
vendredi 18 septembre 2026 · La Tanière · Flagy
Informations pratiques
Flagy
Portes Ouvertes à La Tanière
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Pendant les Journées Européennes du Patrimoine – Tendances Clavier propose des portes ouvertes à La Tanière!
Traversez des siècles de musique et de facture instrumental pendant un mini-marathon musical : 8 instruments à clavier (pianos, piano-forte, clavicorde, harmonium, pianos jouet) redonnent vie aux compositions et à l’esthétique d’une grande variété de pays et d’époques.
Nous serons en petit comité pour profiter pleinement de la magie de ces mondes sonores : réservations obligatoires au 03 85 31 01 46 .
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr
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English : Portes Ouvertes à La Tanière
L’événement Portes Ouvertes à La Tanière Flagy a été mis à jour le 2026-09-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II