Portes ouvertes à la Tour du Valat Arles

Portes ouvertes à la Tour du Valat

Dimanche 1er février 2026 de 8h30 à 17h.

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

La Tour du Valat ouvrira exceptionnellement ses portes au public dimanche 1er février 2026, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH).

La JMZH célèbre chaque année l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar pour la protection des zones humides le 2 février 1971 en Iran. Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat en 1954, en fut l’un des principaux instigateurs.

En 2025, la thématique de la JMZH est

Zones humides et savoirs traditionnels célébrer le patrimoine culturel .



Programme à venir. .

Réserve naturelle volontaire Tour du Valat Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 20 13 secretariat@tourduvalat.org

The Tour du Valat will exceptionally open its doors to the public on Sunday February 1, 2026, to mark World Wetlands Day (WWD).

