Profitez de l’ouverture du magasin d’usine, d’une expo de véhicules de collection, d’animations pour enfants et de petite restauration. En bonus concert live samedi et ambiance vélo dimanche avec la Fête du Piémont des Vosges !

Tous chez Labonal pour un week-end de fête !

Le magasin d’usine sera ouvert, accompagné d’une exposition de véhicules de collection, d’animations pour les enfants (Rigol’jeux) et d’une petite restauration.

Au programme :

Samedi 14 Concert du groupe The Soulshines Band de 16h à 18h

Dimanche 15 Labonal participe à la fête du vélo du Piémont des Vosges ! 0 .

13 Route de Blienschwiller

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 13 labonal@labonal.fr

English :

Enjoy the opening of the factory outlet, an exhibition of vintage vehicles, children?s entertainment and light refreshments. Bonus: live concerts on Saturday and a cycling atmosphere on Sunday with the Fête du Piémont des Vosges!

German :

Genießen Sie die Öffnung des Fabrikverkaufs, eine Ausstellung von Oldtimern, Kinderanimationen und kleine Snacks. Als Bonus: Live-Konzert am Samstag und Fahrrad-Stimmung am Sonntag mit dem Fest der Vogesen-Piemonteser!

Italiano :

Godetevi l’apertura del factory outlet, un’esposizione di veicoli d’epoca, animazione per bambini e rinfreschi leggeri. Bonus: concerti dal vivo il sabato e un’atmosfera ciclistica la domenica con la Fête du Piémont des Vosges!

Espanol :

Disfrute de la apertura de la fábrica outlet, una exposición de vehículos de época, animación infantil y refrescos ligeros. ¡Bonus: conciertos en directo el sábado y ambiente ciclista el domingo con la Fête du Piémont des Vosges!

