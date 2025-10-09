Portes Ouvertes à l’accueil de jour thérapeutique « La vie en Mauve » Ehpad Annie Girardot Paris

Portes Ouvertes à l’accueil de jour thérapeutique « La vie en Mauve » Ehpad Annie Girardot Paris jeudi 9 octobre 2025.

Journée Portes Ouvertes !



Au centre d’accueil de jour, chaque journée est rythmée par des moments de convivialité : goûter partagé, activité physique douce ou atelier cognitif et créatif.

L’ accueil de jour « La vie en Mauve » accompagne des personnes âgées vivant à domicile et présentant des troubles neuro-évolutifs, en proposant des activités de stimulation cognitive, physique et émotionnelle visant à préserver leur autonomie. Plus qu’un lieu d’activités, notre centre est un espace de rencontres qui permet de rompre l’isolement tout en offrant un répit précieux aux aidants

À l’occasion de ses Portes Ouvertes, l’accueil de jour thérapeutique invite le public à découvrir ses espaces, à échanger avec les professionnel·les et à mieux comprendre son rôle auprès des personnes accompagnées.

Une journée placée sous le signe de la rencontre, de l’écoute et du partage.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de place limitée à 30 personnes

Informations : accueildejour.lavieenmauve@coallia.org

Public adultes. A partir de 55 ans.

Ehpad Annie Girardot 10, rue Annie Girardot 75013 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris