Portes ouvertes à l’aéroclub Aéroclub ULM Viella

Portes ouvertes à l’aéroclub Aéroclub ULM Viella samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes à l’aéroclub

Aéroclub ULM 398 Chemin de Marancin Viella Gers

Tarif : – – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Rendez-vous aux journées portes ouvertes de l’Aéroclub ULM !

Vous avez toujours rêvé de piloter votre propre avion ?

Les pilotes ULM seront ravis de partager leur passion avec vous et de vous expliquer les bases de ce sport aérien accessible à tous.

Vous trouverez une équipe de passionnés, des instructeurs qualifiés et à l’écoute, une formation continue ainsi que des appareils à disposition des membres pour les navigations, survoler les Pyrénées, la côte atlantique, ou simplement voler en local…

Tarifs préférentiels tout le week-end !

.

Aéroclub ULM 398 Chemin de Marancin Viella 32400 Gers Occitanie +33 6 01 96 86 36 contactavva@gmail.com

English :

See you at the Aéroclub ULM open days!

Have you always dreamed of flying your own plane?

Our ULM pilots will be delighted to share their passion with you, and explain the basics of this air sport accessible to all.

You’ll find a team of enthusiasts, qualified and attentive instructors, ongoing training and aircraft available to members for navigating, flying over the Pyrenees, the Atlantic coast, or simply flying locally?

Preferential rates all weekend long!

German :

Besuchen Sie die Tage der offenen Tür des ULM-Aeroclubs!

Sie haben schon immer davon geträumt, Ihr eigenes Flugzeug zu fliegen?

Die ULM-Piloten teilen ihre Leidenschaft gerne mit Ihnen und erklären Ihnen die Grundlagen dieses für jedermann zugänglichen Luftsports.

Hier finden Sie ein Team von leidenschaftlichen Fluglehrern, die Ihnen zuhören und Ihnen bei der Ausbildung helfen

Sonderpreise das ganze Wochenende über

Italiano :

Ci vediamo alle giornate aperte dell’Aero Club ULM!

Avete sempre sognato di pilotare il vostro aereo?

I piloti dell’ULM saranno lieti di condividere con voi la loro passione e di spiegarvi le basi di questo sport aereo, accessibile a tutti.

Troverete un team di appassionati, istruttori qualificati sempre pronti ad ascoltarvi, formazione continua e aerei a disposizione dei soci per navigare, sorvolare i Pirenei, la costa atlantica o semplicemente volare in zona?

Tariffe speciali per tutto il fine settimana!

Espanol :

¡Nos vemos en las jornadas de puertas abiertas del Aero Club ULM!

¿Siempre has soñado con pilotar tu propio avión?

Los pilotos del ULM estarán encantados de compartir con usted su pasión y explicarle los fundamentos de este deporte aéreo accesible a todos.

Encontrará un equipo de entusiastas, instructores cualificados siempre dispuestos a escucharle, formación continua y aviones a disposición de los socios para navegar, sobrevolar los Pirineos, la costa atlántica, o simplemente volar localmente..

¡Tarifas especiales todo el fin de semana!

L’événement Portes ouvertes à l’aéroclub Viella a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65