Portes ouvertes à l’agence archipat vendredi 17 Archipat Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-17T10:00:00 – 2025-10-17T17:00:00
Fin : 2025-10-17T10:00:00 – 2025-10-17T17:00:00
Ce vendredi 17 octobre, archipat vous ouvre les portes de ses locaux du 19 rue des Tuileries 69009 Lyon de 10h à 17h.
L’occasion de vous présenter nos projets, de partager nos actualités et d’échanger sur nos métiers !
Archipat 19 rue des Tuileries 69009 LYON Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437247150 http://www.archipat.fr/
©Ministère de la Culture