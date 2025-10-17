Portes ouvertes à l’agence archipat vendredi 17 Archipat Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Fin : 2025-10-17T10:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Ce vendredi 17 octobre, archipat vous ouvre les portes de ses locaux du 19 rue des Tuileries 69009 Lyon de 10h à 17h.

L’occasion de vous présenter nos projets, de partager nos actualités et d’échanger sur nos métiers !

Archipat 19 rue des Tuileries 69009 LYON Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437247150 http://www.archipat.fr/

©Ministère de la Culture