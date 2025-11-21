Portes Ouvertes à l’Atelier de Céramique Hartmannswiller
Portes Ouvertes à l’Atelier de Céramique Hartmannswiller vendredi 21 novembre 2025.
Portes Ouvertes à l’Atelier de Céramique
4 place de la Mairie Hartmannswiller Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-21
2025-11-21
Découvrez cette expo-vente des métiers d’art en présence de Catherine Colomba, Kiki Stierlin, Marianne Succord Céramique, Sandra Wuhrlin Vannerie, Vincent Schneider Photographie
Catherine Colomba Céramique
Portes Ouvertes à l’Atelier de Céramique en présence de Catherine Colombade Marianne Succord, Kiki Stierlin céramistes , Vincent Schneider photographe , Sandra Wuhrlin vannière
Vendredi 21 novembre de 14h à 19h
Samedi 22 novembre de 10h à 19h
Dimanche 23 novembre de 10h à 19h 0 .
4 place de la Mairie Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 75 37 catherine.colomba@wanadoo.fr
English :
Discover this arts and crafts exhibition and sale with Catherine Colomba, Kiki Stierlin, Marianne Succord Ceramics, Sandra Wuhrlin Basketry, Vincent Schneider Photography
Catherine Colomba Ceramics
German :
Entdecken Sie diese Ausstellung und den Verkauf von Kunsthandwerk in Anwesenheit von Catherine Colomba, Kiki Stierlin, Marianne Succord Keramik, Sandra Wuhrlin Korbflechterei, Vincent Schneider Fotografie
Catherine Colomba Keramik
Italiano :
Catherine Colomba, Kiki Stierlin, Marianne Succord Ceramica, Sandra Wuhrlin Cesteria, Vincent Schneider Fotografia
Catherine Colomba Ceramica
Espanol :
Catherine Colomba, Kiki Stierlin, Marianne Succord Cerámica, Sandra Wuhrlin Cestería, Vincent Schneider Fotografía
Catherine Colomba Cerámica
