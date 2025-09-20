Portes ouvertes à l’atelier de charpente de la Grande Oye Atelier de la Grande Oye Lods

Portes ouvertes à l’atelier de charpente de la Grande Oye Samedi 20 septembre, 10h00 Atelier de la Grande Oye Doubs

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’atelier de charpente de la Grande Oye, à Lods, vous ouvre ses portes. Venez assister à des démonstrations de travail à la hache et rencontrez les charpentiers.

Atelier de la Grande Oye Le Schiste, 25930 Lods Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://www.charpentealancienne.com https://www.instagram.com/atelier_grande_oye?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== Cette ancienne tuilerie est maintenant un atelier de charpente artisanale. Possibilité de parking devant l’atelier | Accès par le chemin du bief Poutot depuis le village.

