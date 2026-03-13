Portes ouvertes à l’atelier de Lauriane Firoben

32 Rue du Château Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Exposition-vente Entre ombres et lumières . Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez les techniques et les dernières créations printanières de la céramiste Lauriane Firoben et les luminaires de son invité ébéniste-marqueteur David Mey. Démonstration de tournage à 15h histoire tournée de l’argile au bol .

Exposition-vente céramiques et luminaires en bois Entre ombres et lumières . Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez les techniques et les dernières créations printanières de la céramiste Lauriane Firoben et les luminaires de son invité ébéniste-marqueteur David Mey. Démonstration de tournage histoire tournée de l’argile au bol à 15h. .

32 Rue du Château Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 48 21 lauriane.firoben@wanadoo.fr

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English :

Exhibition-sale Entre ombres et lumières . As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, discover the techniques and latest spring creations of ceramist Lauriane Firoben, and the lighting fixtures of her guest cabinetmaker-maker David Mey. Turning demonstration at 3pm: histoire tournée: de l’argile au bol .

L’événement Portes ouvertes à l’atelier de Lauriane Firoben Lauw a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach