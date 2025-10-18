Portes ouvertes à l’atelier de Michel LeBrun-Franzaroli Concremiers
16 Prigny Concremiers Indre
Début : Samedi 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
2025-10-18
Invitation à découvrir les dernières peintures de l’artiste Michel LeBrun-Franzaroli dans son atelier au coeur du parc naturel régional de la Brenne.
16 Prigny Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 87 34 92 36 michel.lebrun.franzaroli@gmail.com
English :
An invitation to discover the latest paintings by artist Michel LeBrun-Franzaroli in his studio in the heart of the Brenne Regional Nature Park.
German :
Einladung zur Entdeckung der neuesten Gemälde des Künstlers Michel LeBrun-Franzaroli in seinem Atelier im Herzen des regionalen Naturparks der Brenne.
Italiano :
Un invito a scoprire gli ultimi dipinti dell’artista Michel LeBrun-Franzaroli nel suo studio nel cuore del Parco Naturale Regionale della Brenne.
Espanol :
Una invitación a descubrir los últimos cuadros del artista Michel LeBrun-Franzaroli en su taller, en el corazón del Parque Natural Regional de Brenne.
