Portes ouvertes à l’atelier de poterie La Tourelle Ressons-le-Long samedi 1 novembre 2025.
5 Rue de la Montagne Ressons-le-Long Aisne
Gratuit
Début : 2025-11-01 10:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-01
Sophie vous accueille le 1er et le 2 novembre dans son atelier de poterie à Ressons-le-Long et vous présente ses dernières créations. Noël approche ! profitez-en pour faire vos achats.
5 Rue de la Montagne Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 48 21 16 sophie.debusscher@wanadoo.fr
English :
On November 1st and 2nd, Sophie welcomes you to her pottery workshop in Ressons-le-Long to present her latest creations. Christmas is just around the corner, so don’t forget to do your shopping.
German :
Sophie empfängt Sie am 1. und 2. November in ihrem Töpferatelier in Ressons-le-Long und stellt Ihnen ihre neuesten Kreationen vor. Weihnachten steht vor der Tür! Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Einkäufe zu tätigen.
Italiano :
Sophie vi accoglie nel suo studio di ceramica a Ressons-le-Long l’1 e il 2 novembre per presentare le sue ultime creazioni. Il Natale è alle porte, quindi non dimenticate di fare acquisti.
Espanol :
Sophie le da la bienvenida a su taller de alfarería de Ressons-le-Long los días 1 y 2 de noviembre para presentarle sus últimas creaciones. La Navidad está a la vuelta de la esquina, así que no olvide hacer sus compras.
