PORTES OUVERTES À L’ATELIER DE POTERIE Saint-Étienne-Vallée-Française

PORTES OUVERTES À L’ATELIER DE POTERIE

5 place de l’ancienne halle au blé Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-13

L’atelier de poterie de St Etienne Vallée Française ouvre ses portes au public pour un expo, les samedis 6 et 13 décembre de 10h à 18h.

Venez découvrir les nouvelles créations céramiques, bougies en cire d’abeille et créations textiles, le tout autour d’un café au chaud ! .

5 place de l’ancienne halle au blé Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 62 41 24 01

English :

The St Etienne Vallée Française pottery workshop opens its doors to the public for an exhibition on Saturdays December 6 and 13, from 10am to 6pm.

