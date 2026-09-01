Portes ouvertes à l’atelier de Vannerie Sainte-Pazanne
dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Portes ouvertes à l’atelier de Vannerie
La Laurière Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour la première fois, l’atelier des Grisettes ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz.
à propos de la vannerie :
c’est un artisanat ancestral développé dans toutes les cultures sur la planète
dans le Pays de Retz, la vannerie paysanne utilise principalement l’osier, le châtaignier, le noisetier, la ronce, certaines graminées, le chèvrefeuille…
la vannerie traditionnelle proposée par l’atelier des Grisettes utilise majoritairement l’osier produit sur place
lors de ces portes ouvertes, vous pourrez :
découvrir une mini-expo sur l’histoire, les techniques et outils de la vannerie
voir les coulisses d’un atelier de vannerie lors de démonstrations
réaliser un petit poisson en osier
échanger avec la vannière
boutique sur place
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La Laurière Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com
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English :
For the first time, the Grisettes workshop is opening its doors for the European Heritage Days in the Pays de Retz.
L’événement Portes ouvertes à l’atelier de Vannerie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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