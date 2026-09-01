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AGENDA · Sainte-Pazanne

Portes ouvertes à l’atelier de Vannerie Sainte-Pazanne

dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
La Laurière
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Portes ouvertes à l’atelier de Vannerie

La Laurière Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Pour la première fois, l’atelier des Grisettes ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz.
 à propos de la vannerie :

c’est un artisanat ancestral développé dans toutes les cultures sur la planète
dans le Pays de Retz, la vannerie paysanne utilise principalement l’osier, le châtaignier, le noisetier, la ronce, certaines graminées, le chèvrefeuille…
la vannerie traditionnelle proposée par l’atelier des Grisettes utilise majoritairement l’osier produit sur place

 lors de ces portes ouvertes, vous pourrez :

découvrir une mini-expo sur l’histoire, les techniques et outils de la vannerie
voir les coulisses d’un atelier de vannerie lors de démonstrations
réaliser un petit poisson en osier
échanger avec la vannière
boutique sur place

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne   .

La Laurière Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04  latelierdesgrisettes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the first time, the Grisettes workshop is opening its doors for the European Heritage Days in the Pays de Retz.

L’événement Portes ouvertes à l’atelier de Vannerie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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