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Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Atelier des Bois de Falone Saint-Cyr

Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Atelier des Bois de Falone Saint-Cyr vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Atelier des Bois de Falone

Adresse : 8 chemin des Monnots

Ville : 71240 Saint-Cyr

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Cyr

Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone

Atelier des Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-08

A l’atelier,
Les Bois de Falone

 Vendredi 8 & Samedi 9 Mai 2026
 De 10h à 18h

 Venez découvrir l’univers de l’atelier

 Tournage sur bois
 Fractal de Lichtenberg
 Sublimation d’objets personnalisés
 Nouvelles créations artisanales
 Démonstrations en direct
 Découverte des techniques
 Échanges & conseils
Eguisage de couteau le vendredi

 Exposants invités le vendredi 8:
 Valérie et ses créations en cuir
— Imagin’cuir —

 Jean-Pierre et ses couteaux
— Les gueules noires —
Aiguisage de couteau

 Un moment convivial autour de la création,
du bois et de l’artisanat passionné   .

Atelier des Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 28 86 21  lesboisdefalone@gmail.com

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English : Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone

L’événement Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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