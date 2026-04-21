Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Atelier des Bois de Falone Saint-Cyr
Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Atelier des Bois de Falone Saint-Cyr vendredi 8 mai 2026.
Saint-Cyr
Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone
Atelier des Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
A l’atelier,
Les Bois de Falone
Vendredi 8 & Samedi 9 Mai 2026
De 10h à 18h
Venez découvrir l’univers de l’atelier
Tournage sur bois
Fractal de Lichtenberg
Sublimation d’objets personnalisés
Nouvelles créations artisanales
Démonstrations en direct
Découverte des techniques
Échanges & conseils
Eguisage de couteau le vendredi
Exposants invités le vendredi 8:
Valérie et ses créations en cuir
— Imagin’cuir —
Jean-Pierre et ses couteaux
— Les gueules noires —
Aiguisage de couteau
Un moment convivial autour de la création,
du bois et de l’artisanat passionné .
Atelier des Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 28 86 21 lesboisdefalone@gmail.com
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English : Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone
L’événement Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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