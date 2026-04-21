Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Atelier des Bois de Falone Saint-Cyr

Saint-Cyr

Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone

Atelier des Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

A l’atelier,

Les Bois de Falone

Vendredi 8 & Samedi 9 Mai 2026

De 10h à 18h

Venez découvrir l’univers de l’atelier

Tournage sur bois

Fractal de Lichtenberg

Sublimation d’objets personnalisés

Nouvelles créations artisanales

Démonstrations en direct

Découverte des techniques

Échanges & conseils

Eguisage de couteau le vendredi

Exposants invités le vendredi 8:

Valérie et ses créations en cuir

— Imagin’cuir —

Jean-Pierre et ses couteaux

— Les gueules noires —

Aiguisage de couteau

Un moment convivial autour de la création,

du bois et de l’artisanat passionné .

Atelier des Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 28 86 21 lesboisdefalone@gmail.com

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English : Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone

L’événement Portes ouvertes à l’atelier des Bois de Falone Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne