Portes ouvertes à l’Atelier des sources Atelier des Sources Saint-Restitut

Portes ouvertes à l’Atelier des sources

Atelier des Sources 1071 chemin du Planès Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez découvrir le travail de Claudine, santonnière ! Explorez ses dernières créations, échangez avec elle sur son savoir-faire et profitez-en pour lui demander conseils et astuces.

Illumination du jardin du 13 décembre au 4 janvier.

.

Atelier des Sources 1071 chemin du Planès Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47 atelier.des.sources@orange.fr

English :

Come and discover the work of Claudine, santonnière! Explore her latest creations, chat with her about her skills and ask her for advice and tips.

Garden illumination from December 13 to January 4.

