Portes ouvertes à l’atelier du Chat Potier

2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-20

Pour vous aider à faire des heureux avec des idées de cadeaux originaux réalisés par l’atelier du Chat Potier, venez découvrir ses dernières créations à l’occasion des portes ouvertes !

2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 76 84 01 atelierduchatpotier49@gmail.com

English :

To help you make people happy with original gift ideas from the Chat Potier workshop, come and discover its latest creations at the open house!

L’événement Portes ouvertes à l’atelier du Chat Potier Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2025-12-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME