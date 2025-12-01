Portes ouvertes à l’atelier du Chat Potier Vernoil-le-Fourrier
Portes ouvertes à l’atelier du Chat Potier
2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20
Pour vous aider à faire des heureux avec des idées de cadeaux originaux réalisés par l’atelier du Chat Potier, venez découvrir ses dernières créations à l’occasion des portes ouvertes !
2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 76 84 01 atelierduchatpotier49@gmail.com
English :
To help you make people happy with original gift ideas from the Chat Potier workshop, come and discover its latest creations at the open house!
