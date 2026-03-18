Portes ouvertes à l’atelier Émail et Merveilles Émail et Merveilles Jenzat
Portes ouvertes à l’atelier Émail et Merveilles Émail et Merveilles Jenzat samedi 4 avril 2026.
Portes ouvertes à l’atelier Émail et Merveilles
Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Poussez les portes de l’atelier Émail et Merveilles créations uniques, histoire et techniques d’émaillage sur lave, démonstrations au pinceau et rencontre avec l’artiste. Un week-end printanier haut en couleurs !
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Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 84 79 emailetmerveilles@gmail.com
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English :
Push open the doors of the Émail et Merveilles workshop: unique creations, history and techniques of lava enameling, brush demonstrations and a meeting with the artist. A colorful spring weekend!
L’événement Portes ouvertes à l’atelier Émail et Merveilles Jenzat a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule