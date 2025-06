Portes ouvertes à l’atelier Garanse Cangey 5 juillet 2025 10:00

Indre-et-Loire

Portes ouvertes à l’atelier Garanse 21 Rue de Monteaux Cangey Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-06

Le 5 et 6 juillet 2025 l’atelier Garanse vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son art, peinture, solfège des pierres…

Le 5 et 6 juillet 2025 l’atelier Garanse vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son art, peinture, solfège des pierres…

Entrée libre. .

21 Rue de Monteaux

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 77 80 84

English :

On July 5 and 6, 2025, the Garanse workshop will open its doors to you to show you its art, painting, stone solfeggio…

German :

Am 5. und 6. Juli 2025 öffnet das Atelier Garanse seine Türen für Sie, um Ihnen seine Kunst, Malerei, das Solfège der Steine…

Italiano :

Il 5 e 6 luglio 2025, l’atelier Garanse aprirà le sue porte per farvi scoprire la sua arte, la pittura, il solfeggio su pietra…

Espanol :

Los días 5 y 6 de julio de 2025, el taller de Garanse le abrirá sus puertas para que descubra su arte, la pintura, el solfeo de piedra…

L’événement Portes ouvertes à l’atelier Garanse Cangey a été mis à jour le 2025-06-25 par OFFICE AMBOISE