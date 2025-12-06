Portes ouvertes à l’atelier Garanse Cangey

Portes ouvertes à l’atelier Garanse

21 Rue de Monteaux Cangey Indre-et-Loire

Le 6 et 7 décembre 2025 l’atelier Garanse vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son art, peinture, solfège des pierres… Profitez également de quelques soldes.

Entrée libre. .

English : Open house at the Garanse workshop

On 6th and 7th December 2025, the Garanse workshop will open its doors to you so you can discover its art, painting, stone music theory, and more.

