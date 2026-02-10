Portes ouvertes à l’atelier Atelier émail et merveilles Jenzat
Portes ouvertes à l’atelier Atelier émail et merveilles Jenzat samedi 4 avril 2026.
Portes ouvertes à l’atelier
Atelier émail et merveilles 2 route du moulin infernal Jenzat Allier
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
2026-04-04
Portes ouvertes de l’atelier de lave émaillée présentation des différents types de lave, des techniques de décor, de la cuisson des émaux, visite de la boutique.
Atelier émail et merveilles 2 route du moulin infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 13 24 59 emailetmerveilles@gmail.com
English :
Open house at the enamelled lava workshop: presentation of the different types of lava, decorating techniques, enamel firing, visit to the store.
