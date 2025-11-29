Portes ouvertes à l’atelier SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages

Portes ouvertes à l’atelier SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages samedi 29 novembre 2025.

Portes ouvertes à l’atelier

SAINT VICTOR DE RENO 3 Rue de la Croix Saint-Jacques Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06

Catherine Gouny peintre et styliste dans l’univers de la maison vous ouvre les portes de son atelier pour y découvrir peintures sur toile, animaux en costumes et œuvres sur papier. .

SAINT VICTOR DE RENO 3 Rue de la Croix Saint-Jacques Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 20 50 99

English : Portes ouvertes à l’atelier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes à l’atelier Longny les Villages a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Touisme des Hauts du Perche