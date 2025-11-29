Portes ouvertes à l’atelier SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages
Portes ouvertes à l’atelier SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages samedi 29 novembre 2025.
Portes ouvertes à l’atelier
SAINT VICTOR DE RENO 3 Rue de la Croix Saint-Jacques Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-06
Catherine Gouny peintre et styliste dans l’univers de la maison vous ouvre les portes de son atelier pour y découvrir peintures sur toile, animaux en costumes et œuvres sur papier. .
SAINT VICTOR DE RENO 3 Rue de la Croix Saint-Jacques Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 20 50 99
English : Portes ouvertes à l’atelier
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes à l’atelier Longny les Villages a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Touisme des Hauts du Perche