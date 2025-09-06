Portes ouvertes à l’atelier Poterie en folie Chargé

Portes ouvertes à l’atelier Poterie en folie Chargé samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes à l’atelier Poterie en folie

17 Rue Julia Alphonse Daudet Chargé Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir l’atelier Poterie en Folie à Chargé lors de ses portes ouvertes les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025. Au programme ateliers, démonstrations de tournage et bien plus encore !

Programme

Tirage au sort venez jouer à la boutique et tentez de gagner un atelier d’1h30.

Offre atelier pour tout abonnement annuel, votre première séance de 2h est offerte

Démonstrations de tournage

Samedi à 11h, 14h et 16h

Dimanche à 11h

Atelier 1h sans cuisson façonnez votre propre suspension oiseau

Samedi à 10h, 14h30 et 16h30

Dimanche à 10h et 16h30

Tarifs Adultes 18€ / Enfants de 6 à 10 ans 4€

Entrée libre. 18 .

17 Rue Julia Alphonse Daudet Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 97 84 poterieenfolie37@gmail.com

English :

Come and discover the Poterie en Folie workshop in Chargé during its open house on Saturday 6 and Sunday 7 September 2025. On the program: workshops, throwing demonstrations and much more!

German :

Besuchen Sie die Werkstatt Poterie en Folie in Chargé bei ihrem Tag der offenen Tür am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. September 2025. Auf dem Programm stehen Workshops, Drechselvorführungen und vieles mehr!

Italiano :

Venite a scoprire il laboratorio Poterie en Folie di Chargé in occasione dell’open house di sabato 6 e domenica 7 settembre 2025. In programma: laboratori, dimostrazioni di lancio e molto altro!

Espanol :

Venga a descubrir el taller Poterie en Folie de Chargé en su jornada de puertas abiertas el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre de 2025. En el programa: talleres, demostraciones de lanzamiento y mucho más

L’événement Portes ouvertes à l’atelier Poterie en folie Chargé a été mis à jour le 2025-08-31 par OFFICE AMBOISE