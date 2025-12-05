Portes ouvertes à l’atelier Poterie en Folie Chargé

Portes ouvertes à l’atelier Poterie en Folie

17 Rue Julia Alphonse Daudet Chargé Indre-et-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Venez découvrir l’atelier Poterie en Folie à Chargé lors de ses portes ouvertes le 20 et 21 décembre 2025.

Au programme

• Démonstrations de tournage

• Atelier découverte d’1h (sans cuisson)

• Super réductions dans la boutique

• Cookies et jus de pommes offerts

• Tirage au sort tentez de gagner un atelier duo de 1h30

Entrée libre. .

17 Rue Julia Alphonse Daudet Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 97 84 poterieenfolie37@gmail.com

English : Open house at the Poterie en Folie workshop

Come and discover the Poterie en Folie workshop in Chargé during its open house on 20th and 21st December 2025.

