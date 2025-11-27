Portes ouvertes à l’atelier Atelier Pérégreen Toucy

Portes ouvertes à l’atelier

Atelier Pérégreen 10 Rue du Patis Toucy Yonne

Début : 2025-11-27 12:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-29 2025-11-30

Une parenthèse unique ! Cette année, j’ouvre grand la porte de ma maison-atelier à Toucy.

Vous y trouverez

– quelques fins de séries à prix tout doux (foulards pur lin, bouillottes, housse de coussin, mobiles textiles..),

– des créations uniques avec de nouvelles teintes, de nouvelles fibres

– des essais et prototypes tableaux, appliques

– le rendu de peintures biosourcées, (teintes du nuancier Colette, co-créé avec Baho), qui habillent désormais les murs de mon intérieur. .

Atelier Pérégreen 10 Rue du Patis Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté virginie.lagerbe@peregreen.fr

