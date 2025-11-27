Portes ouvertes à l’atelier Atelier Pérégreen Toucy
Portes ouvertes à l’atelier Atelier Pérégreen Toucy jeudi 27 novembre 2025.
Portes ouvertes à l’atelier
Atelier Pérégreen 10 Rue du Patis Toucy Yonne
Début : 2025-11-27 12:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Une parenthèse unique ! Cette année, j’ouvre grand la porte de ma maison-atelier à Toucy.
Vous y trouverez
– quelques fins de séries à prix tout doux (foulards pur lin, bouillottes, housse de coussin, mobiles textiles..),
– des créations uniques avec de nouvelles teintes, de nouvelles fibres
– des essais et prototypes tableaux, appliques
– le rendu de peintures biosourcées, (teintes du nuancier Colette, co-créé avec Baho), qui habillent désormais les murs de mon intérieur. .
Atelier Pérégreen 10 Rue du Patis Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté virginie.lagerbe@peregreen.fr
