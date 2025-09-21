Portes ouvertes à l’école de gendarmerie Caserne Richemont Montluçon

Portes ouvertes à l’école de gendarmerie Caserne Richemont Montluçon dimanche 21 septembre 2025.

Portes ouvertes à l’école de gendarmerie Dimanche 21 septembre, 09h30 Caserne Richemont Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Implantée sur Montluçon depuis le 1er août 1976, l’école de gendarmerie ouvre ses portes à l’occasion des JEP.

Venez découvrir les bâtiments de la caserne Richemont qui loge aujourd’hui 11 compagnies d’instruction.

Nombreuses animations.> Entrée sur présentation de la carte d’identité.

> Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte.

> Dernière entrée à 17h30.

Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture