Portes ouvertes à l’école de gendarmerie de Montluçon École de gendarmerie Montluçon

Portes ouvertes à l’école de gendarmerie de Montluçon Dimanche 21 septembre, 09h30 École de gendarmerie Allier

Accès sur présentation d’une pièce d’identité. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de la formation des élèves-gendarmes

Atelier détection de fraude sur papiers d’identité et billets

Stand Police Technique et Scientifique – Scène de crime

Démonstrations dynamiques avec concours du Peloton de Surveillanceet d’Intervention de la gendarmerie

Démonstrations du parcours d’obstacles

Parcours commando pour enfants

Initiations aux gestes qui sauvent

Tir à plomb

Présence d’unités opérationnelles : escadron de sécurité routière – motocycliste, escadron de gendarmerie mobile – et leur véhicule d’intervention, …

Visite de la salle d’honneur et de tradition.

Expositions de photos, présences d’associations

École de gendarmerie 95, avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 08 50 03 Visite de la plus grande école de formation initiale de sous-officiers de gendarmerie en terme d’infrastructures et d’effectifs. Visites : bâtiment d’hébergement des élèves-gendarmes et salle de tradition de l’école (nombreux documents historiques depuis 1910). accès piétons. Accès personnes à mobilité réduite : se renseigner au portail principal.

