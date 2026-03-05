Portes ouvertes à l’école du Chambon Le bourg Clavé
Le bourg Ecole primaire Clavé Deux-Sèvres
Portes ouvertes à l’école du Chambon, ouverture des classes aux familles.
A cette occasion, l’APE offrira un verre. .
Le bourg Ecole primaire Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 46 15 ce.0790536D@ac-poitiers.fr
