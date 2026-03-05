Portes ouvertes à l’école du Chambon Le bourg Clavé

Portes ouvertes à l’école du Chambon

Le bourg Ecole primaire Clavé Deux-Sèvres

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Portes ouvertes à l’école du Chambon, ouverture des classes aux familles.

A cette occasion, l’APE offrira un verre. .

Le bourg Ecole primaire Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 46 15 ce.0790536D@ac-poitiers.fr

