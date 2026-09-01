Informations pratiques

Beuzec-Cap-Sizun

Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’écolieu Kervillé participe aux « Journées nationales de l’habitat participatif » et propose une visite le dimanche 20 septembre de 14 à 16h. .

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 69 37 21 73

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English :

L’événement Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz