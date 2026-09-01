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AGENDA · Beuzec-Cap-Sizun

Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun

dimanche 20 septembre 2026 · Beuzec-Cap-Sizun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
208 Kervillé
Ville
29790 Beuzec-Cap-Sizun
Département
Finistère
Tarif

Beuzec-Cap-Sizun

Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’écolieu Kervillé participe aux « Journées nationales de l’habitat participatif » et propose une visite le dimanche 20 septembre de 14 à 16h.   .

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 69 37 21 73 

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English :

L’événement Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

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