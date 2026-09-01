AGENDA · Beuzec-Cap-Sizun
Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun
dimanche 20 septembre 2026 · Beuzec-Cap-Sizun
Informations pratiques
Beuzec-Cap-Sizun
Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé
208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’écolieu Kervillé participe aux « Journées nationales de l’habitat participatif » et propose une visite le dimanche 20 septembre de 14 à 16h. .
208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 69 37 21 73
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English :
L’événement Portes ouvertes à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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