Bas-Rhin

Dimanche 2025-05-31 10:00:00

L'Écurie du Lac à Retschwiller vous ouvre grand ses portes pour un week-end festif et convivial autour du cheval ! Au programme spectacles nocturnes le samedi soir avec une ambiance musicale, et toute la journée de dimanche, des animations pour toute la famille, dont des spectacles, des promenades en calèche et des baptêmes poneys. Côté restauration, vous pourrez savourer grillades, gyros, frites, tartes flambées, sans oublier l'agneau et le sanglier à la broche le samedi, et un savoureux rouleau campagnard à la broche le dimanche.

Chemin de l’Ecurie

+33 6 86 71 64 91 ecuriedulac@sfr.fr

English :

The Écurie du Lac in Retschwiller opens its doors to you for a festive, horse-friendly weekend!

German :

Die Écurie du Lac in Retschwiller öffnet ihre Tore für ein festliches und geselliges Wochenende rund um das Pferd!

Italiano :

L’Écurie du Lac di Retschwiller vi apre le porte per un weekend di festa all’insegna del divertimento per gli amanti dei cavalli!

Espanol :

La Écurie du Lac de Retschwiller le abre sus puertas para un fin de semana de fiesta y diversión ecuestre

